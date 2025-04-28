Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 28 апреля 2025Путешествия

Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

Shot: На борту перевернувшейся в Дагестане лодки находилась семейная пара
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: linar.khalitov / Wikimedia

На борту перевернувшейся в Дагестане лодки с туристами находились семейная пара и две жительницы Рыбинска. Подробности появились у Telegram-канала Shot.

Так, туристку, которая не выжила, звали Алина Б., ей было 33 года. Еще трое человек получили травмы: А. Панфилова — ушибы и царапины, Е. Панфилов — ушибы и царапины, А. Игнаткова — ушибы и царапины.

О случившемся стало известно ранее 28 апреля. Сообщалось, что лодка опрокинулась во время экскурсии по Сулакскому каньону. Все пассажиры оказались в воде, одной не удалось выжить. Спасатели уже работают на месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры совместных боев военных России и КНДР в Курской области

    Из автомобилей уберут руль в 2026 году

    Россиянин изрезал ножом помешавшего ему украсть товар охранника магазина

    В российском регионе появится сноупарк на высоте четыре тысячи метров

    Пашинян рассказал о перспективе отношений с Россией

    В России порассуждали о замене генералу Суровикину

    «Питтсбург» уволил главного тренера

    Внешность известного 76-летнего рок-певца на новых фото вызвала споры в сети

    Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

    Раскрыто число жертв ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости