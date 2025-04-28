Появились подробности о перевернувшейся в Дагестане лодке с туристами

Shot: На борту перевернувшейся в Дагестане лодки находилась семейная пара

На борту перевернувшейся в Дагестане лодки с туристами находились семейная пара и две жительницы Рыбинска. Подробности появились у Telegram-канала Shot.

Так, туристку, которая не выжила, звали Алина Б., ей было 33 года. Еще трое человек получили травмы: А. Панфилова — ушибы и царапины, Е. Панфилов — ушибы и царапины, А. Игнаткова — ушибы и царапины.

О случившемся стало известно ранее 28 апреля. Сообщалось, что лодка опрокинулась во время экскурсии по Сулакскому каньону. Все пассажиры оказались в воде, одной не удалось выжить. Спасатели уже работают на месте.