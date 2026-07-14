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13:02, 14 июля 2026Путешествия

Пассажиры российской авиакомпании застряли в Армении

Пассажиры рейса из Еревана в Москву провели ночь в аэропорту Звартноц
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Пассажиры российской авиакомпании более 12 часов ждут вылета из Армении в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости-Армения».

Путешественники застряли в аэропорту Звартноц. Задержка произошла на рейсе Ереван — Москва. Ожидающие, среди которых пожилые люди и семьи с детьми, пожаловались, что им не предоставили гостиницы — они провели ночь в авиагавани. «Почему людей заставили ночевать на стульях в зоне прилета?» — спросила представителя авиаперевозчика пассажирка Наира Багдасарян.

Со слов пассажиров, компания не объяснила причины задержки и отсутствие помощи. Уточняется, что вылет должен был состояться 14 июля в 00:15 по местному времени, однако отправление перенесли на 13:45.

Ранее россияне пожаловались на странную причину задержки рейса авиакомпанией. Пассажиры застряли в авиагавани Домодедово.

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