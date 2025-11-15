На театр Кадышевой подали в суд

Дворец спорта подал к театру Кадышевой иск о взыскании 1,8 миллиона рублей

К театру народной музыки и песни «Золотое кольцо», сооснователем которого является певица Надежда Кадышева, подали иск о взыскании около 1,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Иск подала компания «Дворец спорта», являющаяся владельцем Ледового дворца в Санкт-Петербурге.

О причинах иска, зарегистрированного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на данный момент не сообщается. Агентство отмечает, что в июле 2025 года в «Ледовом дворце» состоялся концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева, получившая в этом году вторую волну популярности благодаря социальным сетям, отказалась от выступлений в Новый год, решив провести праздники в кругу семьи.