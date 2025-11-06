Кадышева решила отказаться от корпоративов в Новый год

Певица Надежда Кадышева, получившая в этом году вторую волну популярности благодаря социальным сетям, решила провести новогодние праздники в кругу семьи и отказаться от выступлений. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил источник издания, все основные концерты, съемки и мероприятия у Кадышевой намечены на ноябрь и декабрь. «В новогоднюю ночь ее петь не уговорили, хочет отмечать в кругу семьи», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что продюсер Сергей Дворцов заявил, что народную артистку России Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной.