Кадышева решила отказаться от корпоративов в Новый год

Певица Надежда Кадышева решила не выступать на корпоративах в Новый год
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Певица Надежда Кадышева, получившая в этом году вторую волну популярности благодаря социальным сетям, решила провести новогодние праздники в кругу семьи и отказаться от выступлений. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил источник издания, все основные концерты, съемки и мероприятия у Кадышевой намечены на ноябрь и декабрь. «В новогоднюю ночь ее петь не уговорили, хочет отмечать в кругу семьи», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что продюсер Сергей Дворцов заявил, что народную артистку России Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной.

