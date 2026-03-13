Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 13 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали хорошим сигналом одно решение США

Депутат Завальный назвал снятие США санкций с российской нефти хорошим сигналом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Решение США временно снять ограничения на продажу российской нефти является хорошим сигналом, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Штаты разрешили продажу российской нефти, которая была погружена на танкеры до 12 марта.

Это хорошее решение, так как и производители, и потребители заинтересованы в стабильных и предсказуемых ценах на энергоресурсы, обеспечивающих необходимую рентабельность разработки месторождений, отметил депутат.

«Чем больше месторождений нефти, тем больше доля трудноизвлекаемых запасов нефти, то есть себестоимость нефти растет. А когда цена начинает скакать и высокие цены — в этом не заинтересован никто: ни потребители, потому что себестоимость продукции падает, ни производители, потому что, как правило, период высоких цен влияет на темпы развития мировой экономики. Потом цены падают, и мы это проходили, когда цены падают ниже себестоимости нефти, и эти волны плохо сказываются на развитии экономики», — рассказал парламентарий.

Поэтому чем меньше сейчас будет рост цен на нефть, тем лучше для мировой экономики и тем лучше для нашей страны тоже как нефтедобывающей, в которой экспорт составляет значительную долю поступлений как в компании нефтегазовые, так и в бюджеты всех уровней: в федеральный, в региональные

Павел Завальныйдепутат Госдумы

В моменте снятие ограничений на российскую нефть приведет к стабилизации цен на уровне хотя бы 100 долларов и не выше, считает политик. Кроме того, это даст на 2-3 месяца поддержку бюджету России, указал он.

Спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России, находящихся в транзите.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

    В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

    В Кремле ответили на слова Зеленского на слова о присоединении Крыма к России

    В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

    Иран назвал главную проблему Трампа

    В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

    10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

    100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

    Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

    Константинов назвал фашизмом заявление Зеленского о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok