В России назвали хорошим сигналом одно решение США

Депутат Завальный назвал снятие США санкций с российской нефти хорошим сигналом

Решение США временно снять ограничения на продажу российской нефти является хорошим сигналом, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Штаты разрешили продажу российской нефти, которая была погружена на танкеры до 12 марта.

Это хорошее решение, так как и производители, и потребители заинтересованы в стабильных и предсказуемых ценах на энергоресурсы, обеспечивающих необходимую рентабельность разработки месторождений, отметил депутат.

«Чем больше месторождений нефти, тем больше доля трудноизвлекаемых запасов нефти, то есть себестоимость нефти растет. А когда цена начинает скакать и высокие цены — в этом не заинтересован никто: ни потребители, потому что себестоимость продукции падает, ни производители, потому что, как правило, период высоких цен влияет на темпы развития мировой экономики. Потом цены падают, и мы это проходили, когда цены падают ниже себестоимости нефти, и эти волны плохо сказываются на развитии экономики», — рассказал парламентарий.

Поэтому чем меньше сейчас будет рост цен на нефть, тем лучше для мировой экономики и тем лучше для нашей страны тоже как нефтедобывающей, в которой экспорт составляет значительную долю поступлений как в компании нефтегазовые, так и в бюджеты всех уровней: в федеральный, в региональные Павел Завальный депутат Госдумы

В моменте снятие ограничений на российскую нефть приведет к стабилизации цен на уровне хотя бы 100 долларов и не выше, считает политик. Кроме того, это даст на 2-3 месяца поддержку бюджету России, указал он.

Спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России, находящихся в транзите.

