Вероятность смягчения санкций после решения США по нефти из России оценили

Политолог Коньков призвал не ждать отмены санкций после решения США по нефти РФ

К снятию ограничений США на российскую нефть нужно относиться как к поблажке, а не как к смягчению санкционного режима против России, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в целом санкционный режим все равно с нами надолго. Даже если будут какие-то локальные поблажки, к ним нужно относиться как к поблажкам, а не как к долгосрочным каким-то решениям», — заметил Коньков.

Политолог рассказал, что весь западный мир ориентирован сегодня на то, чтобы сдавливать Россию, ограничивать возможности для роста и развития.

«Поэтому здесь если им будет нужно, они будут использовать российский ресурс, если будут не нужно, они будут всячески его санкционировать», — заключил он.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».