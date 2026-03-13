Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 13 марта 2026МирЭксклюзив

Вероятность смягчения санкций после решения США по нефти из России оценили

Политолог Коньков призвал не ждать отмены санкций после решения США по нефти РФ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

К снятию ограничений США на российскую нефть нужно относиться как к поблажке, а не как к смягчению санкционного режима против России, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в целом санкционный режим все равно с нами надолго. Даже если будут какие-то локальные поблажки, к ним нужно относиться как к поблажкам, а не как к долгосрочным каким-то решениям», — заметил Коньков.

Политолог рассказал, что весь западный мир ориентирован сегодня на то, чтобы сдавливать Россию, ограничивать возможности для роста и развития.

«Поэтому здесь если им будет нужно, они будут использовать российский ресурс, если будут не нужно, они будут всячески его санкционировать», — заключил он.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Россиянам назвали снижающий давление популярный суп

    Назван неожиданный способ США взять под контроль Ормузский пролив

    Лидеры G7 призвали Трампа закончить войну с Ираном

    Россиянин попал под следствие за размещенную два года назад публикацию

    Титулованный боец ММА рассказал об отправке на СВО

    Россиянам назвали время пробуждения змей

    Назван неочевидный способ уменьшить боль при менструации

    Долину уличили в создании образа «бедной овечки»

    Ипотека оказалась непопулярна среди одного поколения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok