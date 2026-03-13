Реклама

Экономика
12:22, 13 марта 2026Экономика

Одна страна объяснила необходимость покупки российской нефти

Асадзума: Ситуация вокруг Ирана показывает необходимость покупки нефти у России
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Ситуация вокруг Ирана показывает необходимость покупки нефти у России. Импорт сырья из РФ объяснил консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, необходимо приобретать нефть у России, а не возить с Ближнего Востока. Это соответствует национальным интересам страны.

«Возить нефть танкерами издалека, с Ближнего Востока экономически невыгодно. Если бы не было других путей, тогда еще куда ни шло. Но рядом есть Россия с огромными запасами нефти. И несмотря на это, Япония отправляет суда и везет нефть издалека, из чреватого опасностями Ближнего Востока, где постоянно возникают конфликты. Я считаю, что с точки зрения энергетической политики Японии это неправильно. Как можно скорее надо завозить нефть из соседней и близкой России», — заявил Асадзума.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что 16 марта страна распечатает национальные стратегические запасы нефти. Причиной принятого решения стала сложная ситуация с поставками углеводорода из стран Персидского залива в связи с блокадой Ормузского пролива. Сначала будут распечатаны частные резервы и часть государственных. Первых должно хватить на 15 дней, а вторых — на месяц. Общий объем запасов позволит Японии продержаться 254 дня.

По мнению Асадзумы, это решение направлено на краткосрочное решение проблемы, чтобы сдержать рост цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана и пережить этот период, а ради своих средне- и долгосрочных интересов Японии нужно закупать нефть в России.

