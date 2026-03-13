Реклама

Экономика
10:51, 13 марта 2026

Отмена санкций США против российской нефти дала результат

Дмитриев: Все больше стран начинают покупать российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал о первых результатах смягчения санкций США против российской нефти. Его процитировало РИА Новости.

Комментируя новость о том, что власти Таиланда заявили о готовности к переговорам о закупках российской нефти, Дмитриев констатировал, что все больше государств начинают приобретать российские углеводороды.

Ранее Дмитриев рассказал, что глава американского министерства финансов Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на импорт российской нефти, но и о снятии всех ограничений с почти 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Власти США, по мнению Дмитриева, фактически признали, что без российских энергоресурсов глобальному рынку не остаться в стабильном состоянии.

