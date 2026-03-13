Снятие США санкций против российской нефти оценили словами «как мертвому припарка»

Пикин: Снятие санкций с «транзитной» нефти из РФ не изменит ситуацию на рынке

Снятие США санкций с «транзитной» российской нефти не изменит ситуацию на рынке. Словами «как мертвому припарка» оценил американские меры директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, его слова приводит НСН,

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Такая мера не прибавит объемов нефти на рынке, а только уберет минимальную напряженность, полагает Пикин.

«Нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время. Для того чтобы что-то повлияло, нужно снимать санкции с российских компаний, выводить все танкеры в какой-то более-менее долгосрочной перспективе из черного списка. Сейчас разрешили то, что и так очевидно найдет покупателя, но это как мертвому припарка, — объяснил он.

В текущей ситуации необходимо ориентироваться на стоимость сырья — если рынок продолжает задирать цены выше 100 долларов, а нужны новые меры, например снимать санкции с российских компаний. Подобные решения западные страны будут тестировать каждый день и оценивать, как они повлияли на рынок. Нефть все еще будет расходиться как горячие пирожки, уверен Пикин.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил, что США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным. Комментируя новость о том, что власти Таиланда заявили о готовности к переговорам о закупках российской нефти, Дмитриев констатировал, что все больше государств начинают приобретать российские углеводороды.