Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 13 марта 2026Экономика

Снятие США санкций против российской нефти оценили словами «как мертвому припарка»

Пикин: Снятие санкций с «транзитной» нефти из РФ не изменит ситуацию на рынке
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Снятие США санкций с «транзитной» российской нефти не изменит ситуацию на рынке. Словами «как мертвому припарка» оценил американские меры директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, его слова приводит НСН,

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Такая мера не прибавит объемов нефти на рынке, а только уберет минимальную напряженность, полагает Пикин.

«Нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время. Для того чтобы что-то повлияло, нужно снимать санкции с российских компаний, выводить все танкеры в какой-то более-менее долгосрочной перспективе из черного списка. Сейчас разрешили то, что и так очевидно найдет покупателя, но это как мертвому припарка, — объяснил он.

В текущей ситуации необходимо ориентироваться на стоимость сырья — если рынок продолжает задирать цены выше 100 долларов, а нужны новые меры, например снимать санкции с российских компаний. Подобные решения западные страны будут тестировать каждый день и оценивать, как они повлияли на рынок. Нефть все еще будет расходиться как горячие пирожки, уверен Пикин.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил, что США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным. Комментируя новость о том, что власти Таиланда заявили о готовности к переговорам о закупках российской нефти, Дмитриев констатировал, что все больше государств начинают приобретать российские углеводороды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая советская республика заверила, что перестанет принимать танкеры из России. Что ей взамен пообещал ЕС?

    Одна страна объяснила необходимость покупки российской нефти

    Россиянин чинил машину и пережил клиническую смерть

    В России назвали хорошим сигналом одно решение США

    Трамп заявил о готовности Ирана сдаться

    В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

    На Украине захотели прекратить мобилизацию силой

    США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

    Трамп поставил точку в вопросе получения Нобелевской премии мира

    Москвичка обвинила соседку в разврате и скинула ее личное фото в домовой чат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok