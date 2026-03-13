Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 13 марта 2026Мир

Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти

Дмитриев: США фактически признали зависимость мирового рынка от российской нефти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным», — подчеркнул он.

Политик уверен, что дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители будет все более неизбежным.

Ранее стало известно, что США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?

    Иранский дрон ударил по финансовому центру в Дубае

    В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

    Москву накроет аномальная погода

    Миру предсказали дефицит одного металла

    В США Трампа изобразили в роли собаки Путина

    В США рассказали об ударе для Украины от Ирана

    Досмотр сериала без партнера приравняли к измене

    Geely остановит продажи самого большого своего кроссовера в России

    Учеников автошкол предложили учить простейшим навыкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok