Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти

США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным», — подчеркнул он.

Политик уверен, что дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители будет все более неизбежным.

Ранее стало известно, что США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта.