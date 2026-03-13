Реклама

09:12, 13 марта 2026Экономика

Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

Ратчакитпракан: Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Об этом заявил заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, его цитирует ТАСС.

На брифинге по ситуации на Ближнем Востоке чиновник из азиатской страны заявил, что после того, как США сняли бойкот на покупку российских энергоресурсов, королевство захотело приобретать сырье у Москвы. Сейчас королевство располагает запасами сырой нефти, которой хватит для переработки в нефтепродукты на 98 дней.

Таиланд столкнулся с перебоями поставок из стран Персидского залива, которые обычно составляют около половины закупаемой им нефти, заявил Ратчакитпракан.

«Еще 50 процентов мы получаем из других источников. Сейчас и премьер-министр Анутхин Чанвиракун, и я, и другие члены кабинета делаем все возможное, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти», — пояснил он.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Как пояснил глава Минфина США Скотт Бессент, американское правительство приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок. Он подчеркнул, что это лишь краткосрочная мера и она не принесет России значительной финансовой выгоды.

