17:17, 14 марта 2026

Названа причина атаки на греческий танкер в Черном море

Министр Кикилиас: Удар по танкеру связан с решением США о российской нефти
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас назвал возможную причину атаки дрона на греческий танкер в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Кикилиас допустил, что удар по танкеру Maran Homer связан с решением США частично разрешить транспортировку российской нефти.

Эту же версию назвали греческие СМИ, которые сообщили, что «удар дроном, по всей видимости, был нанесен Украиной в рамках реакции Киева на решение США».

Ранее 14 марта сообщалось, что судно Maran Homer, направлявшееся из порта Салоники в Новороссийск, подверглось атаке. В момент удара танкер был пустым, на борту находились 24 моряка, в том числе 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за решения США смягчить санкции на российскую нефть. По его мнению, это решение пополнит бюджет России на сумму около 10 миллиардов долларов.

