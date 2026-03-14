В Черном море атакован танкер европейской страны

Министр Кикилиас: Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море. Об этом заявил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас, сообщает телеканал Skai.

Судно вышло из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента было пустым. Танкер был зафрахтован компанией Chevron, сейчас идет своим ходом, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

По словам министра, на борту находились 24 моряка — 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, «состояние здоровья у всех хорошее», в результате атаки был нанесен лишь ущерб правому борту судна.