Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 14 марта 2026Мир

В Черном море атакован танкер европейской страны

Министр Кикилиас: Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Str / Xinhua / Globallookpress.com

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море. Об этом заявил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас, сообщает телеканал Skai.

Судно вышло из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента было пустым. Танкер был зафрахтован компанией Chevron, сейчас идет своим ходом, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

По словам министра, на борту находились 24 моряка — 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, «состояние здоровья у всех хорошее», в результате атаки был нанесен лишь ущерб правому борту судна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok