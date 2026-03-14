08:27, 14 марта 2026Россия

Украина выпустила почти 90 беспилотников по России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 11 часов уничтожили 87 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 31 — перехватили над акваторией Азовского моря. Еще шесть беспилотников сбили над акваторией Черного моря.

Шестнадцать дронов уничтожили над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской и по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Ранее стало известно, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки ВСУ. Также выяснилось, что в результате удара по региону пострадали три человека.

