Украина выпустила почти 90 беспилотников по России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 11 часов уничтожили 87 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего дронов — 31 — перехватили над акваторией Азовского моря. Еще шесть беспилотников сбили над акваторией Черного моря.
Шестнадцать дронов уничтожили над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской и по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
Ранее стало известно, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки ВСУ. Также выяснилось, что в результате удара по региону пострадали три человека.