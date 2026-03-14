02:58, 14 марта 2026Россия

В российском регионе загорелся нефтезавод после атаки ВСУ

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае произошло возгорание после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Из-за падения обломков дрона там загорелись технические установки. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

О нападении на российский регион сообщалось ранее 14 марта. В Краснодарском крае были слышны взрывы и звуки сирен воздушной тревоги.

Позднее выяснилось, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе пострадали три человека. Их оперативно госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

