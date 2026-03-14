Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:51, 14 марта 2026Россия

Появились подробности об ударе ВСУ по российскому региону

Оперштаб: При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали три человека
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край пострадали три человека. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Отмечается, что под удар попал порт «Кавказ» Темрюкского района. Пострадавших оперативно госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, по данным оперштаба, из-за падения обломков дронов получило повреждение техническое судно, а также возникло локальное возгорание, которое уже ликвидировано. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Об атаке на Краснодарский край ранее писал Telegram-канал Shot. Сообщалось о взрывах и звуках сирен воздушной тревоги в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok