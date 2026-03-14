Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край

Краснодарский край оказался под ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас в регионе слышны взрывы и звуки сирен воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Также сообщается о пожаре в одном из районов края.

Сведений о пострадавших не поступало.

12 марта после удара ВСУ пожар вспыхнул на нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края. За несколько часов площадь возгорания выросла со 150 до 3 800 квадратных метров. Для тушения привлекался пожарный поезд. Ликвидировать возгорание удалось только спустя сутки.