Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:56, 14 марта 2026Россия

ВСУ атаковали Краснодарский край

Shot: ВСУ атаковали Краснодарский край
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Краснодарский край оказался под ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас в регионе слышны взрывы и звуки сирен воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку. Также сообщается о пожаре в одном из районов края.

Сведений о пострадавших не поступало.

12 марта после удара ВСУ пожар вспыхнул на нефтебазе в Тихорецке Краснодарского края. За несколько часов площадь возгорания выросла со 150 до 3 800 квадратных метров. Для тушения привлекался пожарный поезд. Ликвидировать возгорание удалось только спустя сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok