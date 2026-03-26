Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 26 марта 2026

Турция сделала заявление об атаке на свой танкер

Министерство транспорта Турции подтвердило атаку на танкер Altura в Черном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министерство транспорта Турции подтвердило атаку на свой танкер Altura в Черном море. Об этом сообщил глава ведомства Абдюлькадир Уралоглу, передает ТАСС.

«Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера», — подчеркнул министр транспорта.

По данным ведомства, на борту судна находились 27 граждан Турции, которые не пострадали. Уралоглу подчеркнул, что на место происшествия направлены специалисты и все необходимые ресурсы. Атакованный танкер принадлежит компании Pergamon Shipping и перевозил 140 тысяч тонн нефти из России.

Утром 26 марта стало известно, что неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по турецкому нефтяному танкеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok