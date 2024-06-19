Осужденный за заказные преступления рейдер из 90-х выйдет на свободу

Суд заменил уральскому рейдеру-убийце Федулеву колонию на принудительные работы

Уральский рейдер Павел Федулев, осужденный на 20 лет лишения свободы за организацию заказных преступлений, выйдет из колонии. Об этом сообщает E1.ru.

Прокуратура Пермского края не стала оспаривать решение Чусовского городского суда, который заменил Федулеву наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Где именно он будет отрабатывать наказание после выхода из колонии, пока неизвестно.

В марте 2022 года суд смягчил Федулеву наказание, решив перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение. Он добивался этого три года, на протяжении которых семь раз подавал соответствующее прошение. Осужденный заявлял суду, что признал вину и встал на путь исправления: начал ходить на кружки, посещать библиотеку, работать и участвовать в общественной жизни колонии.

В мае 2011 года Федулев был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию нескольких расправ, совершенных с 1995 по 2006 год. Благодаря сделке со следствием ему удалось избежать пожизненного заключения.

В прошлом Федулев был одним из самых крупных бизнесменов Свердловской области: в частности, он владел Екатеринбургским мясокомбинатом и Баранчинским электромеханическим заводом. Также некоторое время Федулев был депутатом свердловского Законодательного собрания.