Осужденного за серию заказных убийств бизнесмена переведут в колонию-поселение

На Урале осужденный на 20 лет бизнесмен Федулев добился перевода в колонию-поселение

Чусовской горсуд удовлетворил ходатайство уральского бизнесмена Павла Федулева о переводе его из колонии строгого режима в колонию-поселение. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за последние три года он семь раз просил смягчить ему условия заключения, но ему отказывали из-за того, что несколько раз он получал взыскания за злостное нарушение порядка ИК. Федулев заявил суду, что признал вину и встал на путь исправления: начал ходить на кружки, посещать библиотеку, работать и участвовать в общественной жизни колонии.

В мае 2011 года Федулев был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию нескольких убийств, совершенных с 1995 по 2006 год. В частности, в его деле фигурировало убийство его партнеров по бизнесу Андрея Якушева, Андрея Соснина (с охранниками) и Сергея Истомина, а также членов созданного им преступного сообщества Юрия Мелехина и Татьяны Лебедевой. В 2008 году его обвинили в рейдерском захвате рынка «Оборонснабсбыт».

В рамках сделки со следствием бизнесмен признал свою вину, а также рассказал о преступлениях, в которые якобы были вовлечены другие лица, в том числе губернатор Курганской области Олег Богомолов и заведующий свердловским отделением Пенсионного фонда Сергей Дубинкин. Благодаря сотрудничеству с правосудием Федулеву удалось избежать пожизненного заключения.

В прошлом Федулев был одним из самых крупных бизнесменов Свердловской области: в частности, он владел Екатеринбургским мясокомбинатом и Баранчинским электромеханическим заводом. Также некоторое время Федулев был депутатом свердловского Законодательного собрания.