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21:11, 10 июля 2024Из жизни

Питон целиком проглотил женщину

В Индонезии питон обвился вокруг женщины и проглотил ее

Фото: Tara Malhotra / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Женщина из Индонезии стала жертвой питона. Об этом сообщает The Jakarta Post.

36-летняя Шрирати пропала 2 июля: она ушла за лекарствами для заболевшего ребенка и не вернулась. Родственники отправились на поиски женщины. Муж Шрирати, 30-летний Адианза, нашел ее одежду и обувь примерно в 500 метрах от их дома в деревне Ситеба. Вскоре после этого мужчина заметил рядом с тропой крупного питона.

Адианза позвал на помощь односельчан. Вместе они вспороли питону брюхо и нашли женщину внутри. По всей видимости, рептилия обвилась вокруг нее, а затем проглотила ее целиком.

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О трагическом происшествии уведомили полицию и главу деревни. Это уже второй подобный случай в Индонезии за месяц.

Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю Фариду, которая была матерью четверых детей. Женщина исчезла 6 июня.

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      Антонина Черташ
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