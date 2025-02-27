Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:55, 27 февраля 2025Экономика

В Приморье выросла площадь природных пожаров

Площадь природных пожаров в Приморье выросла до 1,4 тыс. га за сутки
Александра Качан (Редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Global Look Press

За прошедшие сутки площадь пожаров в Приморском крае выросла почти до 1,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает правительство российского региона со ссылкой на данные министерства по делам гражданской обороны и защите от ЧС.

По итогам 26 февраля на территории Приморья было зарегистрировано 17 возгораний, общая площадь которых составила 1 398 гектаров. Семь возгораний зафиксировали в Шкотовском, Хасанском, Хорольском и Уссурийском округах, два — в Надеждинском и Пограничном районах, еще одно — на территории ЛОМ «Ясное».

К настоящему моменту все пожары удалось потушить. В ликвидации огня участвовали 160 человек и 28 единиц техники.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что исключительно малое количество снега в отдельных регионах европейской части России создает предпосылки для сильных природных пожаров весной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      В России ужесточат подготовку к отопительному сезону

      Россиянин ударил полицейского в лицо и отделался штрафом

      Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

      На Западе назвали встречу Макрона с Трампом пустой тратой времени

      В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

      Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилась в панельные дома

      Российские войска нанесли три удара по ВСУ на купянском направлении

      Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше