В Приморье выросла площадь природных пожаров

Площадь природных пожаров в Приморье выросла до 1,4 тыс. га за сутки

За прошедшие сутки площадь пожаров в Приморском крае выросла почти до 1,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает правительство российского региона со ссылкой на данные министерства по делам гражданской обороны и защите от ЧС.

По итогам 26 февраля на территории Приморья было зарегистрировано 17 возгораний, общая площадь которых составила 1 398 гектаров. Семь возгораний зафиксировали в Шкотовском, Хасанском, Хорольском и Уссурийском округах, два — в Надеждинском и Пограничном районах, еще одно — на территории ЛОМ «Ясное».

К настоящему моменту все пожары удалось потушить. В ликвидации огня участвовали 160 человек и 28 единиц техники.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что исключительно малое количество снега в отдельных регионах европейской части России создает предпосылки для сильных природных пожаров весной.