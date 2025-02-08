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13:55, 8 февраля 2025Экономика

В европейской части России нашли предпосылки для сильных пожаров весной

Синоптик Вильфанд предупредил о повышенном риске природных пожаров весной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Исключительно малое количество снега в отдельных регионах европейской части России создает предпосылки для сильных природных пожаров весной. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, говорить однозначно о пожарах сейчас рано, потому что на угрозу влияют и другие факторы, например количество осадков, но риски выглядят повышенными.

В обычный год в центре европейской части России снег сходит только в третьей декаде апреля, а до этого момента он прикрывает почву от солнечных лучей. Если снега мало, то иссушение почвы начинается уже в марте, когда солнце заметное, что и провоцирует возгорания. Однако давать прогноз по осадкам, подчеркнул Вильфанд, можно будет только с конца февраля.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что обильных снегопадов в феврале в столичном регионе не прогнозируется, хотя температура воздуха в ближайшие дни может соответствовать климатической норме.

При этом январь в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура превышала климатическую норму практически каждый день, так что погода больше напоминала первую декаду апреля.

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