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18:26, 29 января 2025Экономика

Синоптик назвал январскую погоду в Москве апрельской

Синоптик Цыганков: Температуры в январе в Москве соответствуют апрельским
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В январе 2025 года температуры в Москве соответствуют апрельским. Об этом заявил сделал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Говорит Москва».

По словам синоптика, нынешний январь в столице был настолько теплым, что температура практически во все дни превышала норму. Он пояснил, что нормой для начала января являются минус 5,8 градуса, а для конца месяца — минус 6,5 градуса.

Между тем в первом месяце 2025-го наблюдались гораздо более высокие температуры, которые становились рекордными за всю историю метеорологических наблюдений. Цыганков отметил, что такие показатели характерны для первой декады апреля.

«До этого январь 2020 года — самый теплый, пока что на сегодняшний день он самый теплый. Мы два дня подряд 27-го, 28-го побили суточные рекорды. Дальше 30-го числа в 2016 году было плюс три. Мы тоже побьем рекорд. И 31-го числа в 2016 году было плюс 3,9. Тоже, скорее всего, что мы побьем рекорд. То есть пять дней подряд рекорд суток бьем. Скорее всего, по среднему месяцу мы побьем 2020 год», — считает эксперт.

Ранее аналогичное мнение по вопросу о том, станет ли январь 2025 года самым теплым в истории, высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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