Январь в Москве станет рекордно теплым

Вильфанд: январь в Москве станет самым теплым в истории

Январь 2025 года для Москвы станет самым теплым в истории наблюдений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, средняя месячная температура в январе впервые достигнет положительной отметки. На общий показатель повлияет в том числе текущая неделя, которая также окажется рекордно теплой.

«Здесь важен не рекорд сам по себе. Дело в том, что предыдущее рекордное значения принадлежало январю 2020 года, и среднемесячная температура составляла 0 градусов, а сейчас она будет положительной», — отметил Вильфанд. Он добавил, что такое явление является крайне необычным.

Ранее синоптик Татьяна Поздняков спрогнозировала, что погодные аномалии в Москве продолжатся в феврале. Последний месяц зимы для столицы окажется теплее климатической нормы на 2-2,5 градуса.