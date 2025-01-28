Погодные аномалии в Москве продолжатся и в феврале

Синоптик Позднякова: Февраль в Москве окажется теплее нормы на 2-2,5 градуса

В феврале продолжится череда погодных аномалий в Москве. Такую вероятность допустила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

«Модели долгосрочных прогнозов месячных говорят, что февраль будет у нас с температурой выше климатической нормы», — рассказала синоптик. Как правило, среднемесячная температура февраля в столице составляет минус 5,9 градуса. В этом году, по данным Поздняковой, столбики термометров будут держаться в среднем выше нормы на 2-2,5 градуса, но все же ниже нулевой отметки.

Антициклонов Позднякова в феврале не прогнозирует. Но циклоны принесут с собой в мегаполис небольшие скачки температуры: крупная положительная аномалия через 2-3 дня будет сменяться прохладной погодой до прихода следующего циклона. Снегопады в феврале еще будут, но устойчивого покрова они не образуют. «Конец января с экстремальными температурами завершится, поэтому он будет выпадать, полежит какое-то время и будет таять», — пояснила метеоролог.

Со следующей недели, 3-4 февраля, москвичам пообещали похолодание. Уже в субботу-воскресенье столбики термометров в мегаполисе могут опуститься ниже нулевой отметки, а с понедельника отрицательные значения станут устойчивее. Однако даже наступающее похолодание не поможет столице вернуться к климатической норме.