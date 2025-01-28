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09:03, 28 января 2025Экономика

В Москву придет похолодание

Синоптик Вильфанд: На следующей неделе температура в Москве упадет ниже нуля
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В скором времени оттепель в Москве сменится минусовыми температурами. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание придет в столицу на следующей неделе. Уже в субботу-воскресенье, 1-2 февраля, столбики термометров в мегаполисе могут опуститься ниже нулевой отметки — по прогнозам синоптика, температура будет варьироваться от нуля до минус 2 градусов ночью и около нуля днем. С понедельника отрицательные значения станут устойчивее, заверил Вильфанд.

Подморозит в Москве незначительно. Днем на следующей неделе, с 3 по 9 февраля, ожидается около минус 2 градусов днем и минус 5 градусов ночью. Даже наступающее похолодание не поможет столице вернуться к климатической норме, погода все еще будет отставать от типичной февральской. Существенных осадков Вильфанд не прогнозирует, возможен небольшой снег.

Ранее столичный регион побил три тепловых рекорда. Температурные максимумы накануне поставили Москва, Можайск и Коломна. В мегаполисе в понедельник, 27 января, столбики термометров поднялись до плюс 5,6 градуса, в Можайске — до 5,1 градуса тепла, а в Коломне — до 4,8 градуса.

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