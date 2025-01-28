Москва и Подмосковье побили три тепловых рекорда

Синоптик Леус: Москва, Можайск и Коломна поставили новые тепловые рекорды

Столичный регион побил три новых тепловых рекорда. О температурных достижениях Москвы и Подмосковья в своем Telegram рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температурные максимумы накануне поставили Москва, Можайск и Коломна. В мегаполисе в понедельник, 27 января, столбики термометров поднялись до отметки в плюс 5,6 градуса. В Можайске воздух прогрелся до рекордных 5,1 градуса тепла. Коломна с показателем в 4,8 градуса обновила суточный рекорд максимальной температуры. Прежний оказался на полтора градуса ниже — суточный максимум в 3,3 градуса Коломна поставила в 2002 году, напомнил Леус.

День за днем Москва устанавливает все новые температурные рекорды. В понедельник столбики столичных термометров остановились у отметки в 3,5 градуса тепла. Последний раз такой же теплый конец января фиксировался в 1914 году — тогда воздух прогревался до 3 градусов выше нуля.

Ранее москвичам дали прогноз погоды на конец января. Вплоть до февраля, по данным руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, ни морозов, ни снегопадов в столице не предвидится. Погода будет в основном пасмурной и мрачной, с небольшими кратковременными дождями.