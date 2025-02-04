Вероятность возвращения настоящей зимы в Москву оценили

Синоптик Позднякова: В ближайшие дни температура в Москве будет снижаться

В ближайшие дни температура в Москве и Подмосковье будет постепенно снижаться и сможет приблизиться к климатической норме февраля. Вероятность возвращения настоящей зимы в столичный регион оценила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с RTVI.

По словам синоптика, в период со вторника по воскресенье, 4-9 февраля, в Московском регионе постепенно начнет холодать. Так, в ближайшую ночь минимальная температура в Москве будет составлять минус 2-4 градуса, по области — до минус 7 градусов. Днем в среду, 5 февраля, воздух прогреется до 0 — минус 2 градусов, поделилась информацией Позднякова. Что касается выходных, то столбики термометров в ночные часы покажут минус 6-7 градусов, а днем — минус 3-5 градусов. «Температура воздуха у нас будет приближаться к климатической норме. Не исключено, что где-то по региону она будет равна климатической норме и больше будет соответствовать именно февральским параметрам», — рассказала эксперт.

Между тем, уточнила специалист, обильных снегопадов в феврале в столичном регионе не прогнозируется, а погоду до конца недели будет определять область повышенного атмосферного давления, в связи с чем в пятницу и субботу, 7 и 8 февраля, оно будет превышать норму практически на 30 единиц и сможет приблизиться к абсолютному максимуму для февраля, отметила Позднякова. Однако, несмотря на это, погода будет солнечной, почти безветренной и комфортной для прогулок, заключила она.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил москвичей о «невиданном и неслыханном давлении», которое в ближайшую субботу достигнет отметки 775-777 миллиметров ртутного столба.