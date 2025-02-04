Москвичей предупредили о рекордном давлении

Вильфанд: Москву ожидает рекордно высокое атмосферное давление

На текущей недели в Москве и области ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Показатель впервые за историю наблюдений достигнет отметки 775-777 миллиметров ртутного столба, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Во вторник, 4 февраля, давление в столице будет расти в течение дня и составит 755 миллиметров ртутного столба. По словам метеоролога, в последующие дни показатель продолжит увеличиваться — до 760-765 миллиметров в среду и 770-773 миллиметров в четверг и пятницу. Максимум будет достигнут в субботу.

«В субботу-воскресенье давление супервысокое, дальше оно начнет понижаться, но все равно будет очень высокое, даже в понедельник больше 770 миллиметров, это невиданное и неслыханное давление», — добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Московской области похолодает. В первой половине недели ожидается облачная погода с небольшим снегом.