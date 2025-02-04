Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 4 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о рекордном давлении

Вильфанд: Москву ожидает рекордно высокое атмосферное давление
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На текущей недели в Москве и области ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Показатель впервые за историю наблюдений достигнет отметки 775-777 миллиметров ртутного столба, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Во вторник, 4 февраля, давление в столице будет расти в течение дня и составит 755 миллиметров ртутного столба. По словам метеоролога, в последующие дни показатель продолжит увеличиваться — до 760-765 миллиметров в среду и 770-773 миллиметров в четверг и пятницу. Максимум будет достигнут в субботу.

«В субботу-воскресенье давление супервысокое, дальше оно начнет понижаться, но все равно будет очень высокое, даже в понедельник больше 770 миллиметров, это невиданное и неслыханное давление», — добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Московской области похолодает. В первой половине недели ожидается облачная погода с небольшим снегом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо условие получения шестизначной пенсии в России. Для этого нужно в течение 64 лет получать шестизначную зарплату

      Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

      Раскрыта связь телохранителя подорванного в Москве Саркисяна с экс-президентом Украины

      Просрочка платежей по ипотеке в России резко выросла

      Европа частично оплатит счета за покупаемое у нее же электричество

      Театр мюзикла отреагировал на новость об отмене Кортнева

      Фразой «Сырскому все пофиг» в ВСУ описали перевод специалистов в пехоту

      Некоторые металлы подорожают из-за торговой войны США и Китая

      Волочкова отреагировала на новости о высаженных ради нее на Мальдивах кустах

      Седокова описала привлекательных женщин фразой «их называют поверхностными»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше