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11:59, 3 февраля 2025Экономика

Москвичам предсказали уменьшение погодной аномалии

Гидрометцентр: В течение недели ночами в столичном регионе удержится минус
Мария Черкасова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В столичном регионе в течение недели похолодает, поэтому погодная аномалия уменьшится. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В течение недели ночами удержится минус, днем температура ожидается около нуля градусов. В первой половине недели благодаря влиянию циклона будет преобладать облачная погода, местами с небольшим снегом. Затем антициклон распространится на значительную часть Европейской России. В Москве и области вырастет атмосферное давление, ночами при неполной облачности усилится выхолаживание, при этом дневные показания термометров будут близки к нулевой отметке.

В понедельник, 3 февраля, облачно, местами небольшой снег. Tемпература в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 4 до плюс 1. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами гололедица.

Во вторник, 4 февраля, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в Москве минус 4-2 градуса, по области минус 6-1 градус. Днем в Москве от минус 2 до 0 градусов, по области от минус 5 до 0. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, местами гололедица.

В среду, 5 февраля, облачно, небольшой снег. Ночью в Москве минус 5-3 градуса, по области минус 7-2 градуса. Днем в Москве от минус 1 до плюс 1, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами гололедица.

В четверг, 6 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 5-3 градуса, по области минус 7-2 градуса. Днем в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус четырех до плюс одного градуса. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, местами гололедица. В пятницу и субботу, 7 и 8 февраля, ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью минус 9-4 градуса, днем от минус 4 до плюс 1 градуса, ветер восточный 3-8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала жителям столицы рекордное атмосферное давление в пятницу, 7 февраля. Ожидается, что в этот день оно достигнет 775 миллиметров ртутного столба.

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