Синоптик предупредила москвичей о рекордном атмосферном давлении

Синоптик Позднякова: Рекордное атмосферное давление ожидает москвичей 7 февраля

Рекордное атмосферное давление ожидает москвичей в пятницу, 7 февраля. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«7 февраля атмосферное давление будет 775 мм ртутного столба — значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», — объяснила специалист.

Как отметила Позднякова, погоду в городе на следующей неделе будет определять антициклон. Он сформировался над Ханты-Мансийским округом, атмосферное давление будет постепенно расти. По словам синоптика, ожидается «полоса супервысокого давления».

Ранее сообщалось, что Москва завершила январь очередным температурным рекордом. Так, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ в пятницу, 31 января, достигли отметки в плюс 5,5 градуса.

В свою очередь, в Гидрометцентре сообщили, что в феврале в Центральную Россию придет похолодание, и есть вероятность наступления настоящей зимы.