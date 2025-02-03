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01:08, 3 февраля 2025Экономика

Синоптик предупредила москвичей о рекордном атмосферном давлении

Синоптик Позднякова: Рекордное атмосферное давление ожидает москвичей 7 февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Рекордное атмосферное давление ожидает москвичей в пятницу, 7 февраля. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«7 февраля атмосферное давление будет 775 мм ртутного столба — значит, мы ожидаем рекорд по высокому атмосферному давлению», — объяснила специалист.

Как отметила Позднякова, погоду в городе на следующей неделе будет определять антициклон. Он сформировался над Ханты-Мансийским округом, атмосферное давление будет постепенно расти. По словам синоптика, ожидается «полоса супервысокого давления».

Ранее сообщалось, что Москва завершила январь очередным температурным рекордом. Так, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ в пятницу, 31 января, достигли отметки в плюс 5,5 градуса.

В свою очередь, в Гидрометцентре сообщили, что в феврале в Центральную Россию придет похолодание, и есть вероятность наступления настоящей зимы.

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