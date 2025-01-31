Москва завершила январь очередным тепловым рекордом

Синоптик Леус: 31 января Москва побила очередной тепловой рекорд

Москва завершила январь очередным температурным рекордом. Какие достижения ставит оттепельная зима в столице, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как сообщается, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ в пятницу, 31 января, достигли отметки в плюс 5,5 градуса. Прежний рекорд был зафиксирован в 2016 году — тогда воздух под конец месяца прогрелся до 3,9 градуса тепла.

Самым теплым с начала года и за весь январь днем оказался прошедший четверг: 30-го числа температура поднялась до 6,3 градуса. Однако эта оттепельная волна сменится похолоданием, убежден синоптик. По его сведениям, уже в субботу с приходом циклона в столицу вернутся холодные воздушные массы. 1 февраля погода в Москве еще может выдать финальные рекордные значения, но уже со второго числа температура пойдет на спад. Ожидается и другой метеорологический рекорд — впервые мегаполис встретит февраль без снежного покрова, предупредил Леус.

По данным руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, апрельская оттепель завершится в Центральной России в ближайшие пять-семь дней. Уже с понедельника, 3 февраля, температура как днем, так и ночью будет держаться ниже нуля.