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17:45, 30 января 2025Экономика

В Москве наступил самый теплый день с начала зимы

Синоптик Леус: Четверг, 30 января, стал самым теплым днем с начала зимы
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В столице наступил самый теплый день с начала сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Самый жаркий день с начала 2025 года и всей зимы пришелся на четверг, 30 января. С учетом текущих прогнозов этот день может остаться и самым теплым за целый январь, отметил синоптик. Столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки в плюс 6,3 градуса уже в 10 часов утра. В течение дня воздух может прогреться еще больше, поэтому данный показатель — не предел.

Погода в январе 2025 года больше соответствовала апрельским показателям, заявил ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Практически во все дни месяца температура была выше климатической нормы и один за другим ставила тепловые рекорды.

Так, 29-го числа Москва обновила третий рекорд подряд, достигнув отметку в 4,4 градуса тепла. Подобная погода наблюдалась в мегаполисе в последний раз в 2001 году. В понедельник же, 27 января, Москва побила рекорд более чем вековой давности.

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