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17:25, 29 января 2025Экономика

Москва поставила третий подряд тепловой рекорд

Синоптик Леус: Москва и область третий день подряд обновляют тепловые рекорды
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Столичный регион третий день подряд обновляет температурные рекорды. О погодных аномалиях в Москве и области в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, среда в Москве стартовала с очередного, третьего подряд рекорда тепла», — заявил синоптик. Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, в среду, 29 января, в Москве зафиксировано 4,4 градуса тепла. Данный показатель выше рекордного на полтора градуса — прежде такой теплый конец января наблюдался в 2001 году.

Аналогично ситуация обстоит и в Подмосковье. В Можайске столбики термометров поднялись до плюс 3,9 градуса. Прежний рекорд был зарегистрирован в 2016 году и составлял 3,8 градуса тепла. В Коломне потеплело до плюс 3,5 градуса (прежний максимум плюс 3,2 градуса фиксировался в 1994-м).

Только за вчерашний день, 28 января, на всей европейской части России было установлено 36 тепловых рекордов, подчеркивает Леус. Так, три температурных рекорда вновь пришлись на столицу. Температурные максимумы накануне поставили Москва, Можайск и Коломна. А в понедельник мегаполис побил рекорд более чем вековой давности.

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