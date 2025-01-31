Москвичам пообещали минусовые температуры в феврале

Синоптик Шувалов спрогнозировал минусовые температуры в Москве с 3 февраля

В ближайшие пять-семь дней в Центральном регионе России произойдет переход от апрельской к февральской погоде, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Таким прогнозом синоптик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Все-таки вернутся морозы на среднюю полосу, и температура станет отрицательной, начиная с понедельника, 3 февраля — и ночная, и дневная. А к середине месяца, точнее, с 10 по 15 февраля, впервые с начала года может наблюдаться отрицательная аномалия температуры. Небольшая, но отрицательная. Это означает, что у нас ночные температуры могут потихонечку опускаться до минус 10 градусов, а на северо-востоке региона — Кострома, Иваново, Ярославль — и до 15 градусов ниже нуля», — рассказал Шувалов.

При этом синоптик сообщил, что текущая неделя, с 27 января по 2 февраля, будет рекордной по максимальным температурам.

«В Москве с вероятностью 99 процентов сегодня будет пятый рекорд максимальной температуры для отдельных дней. Поэтому в Москве будет самый теплый январь за два столетия», — заключил он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала снег в столице выпадет в начале февраля. Она также добавила, что вместе с январем столицу покинет рекордное тепло, и, начиная с воскресенья, 2 февраля, температура воздуха станет отрицательной.