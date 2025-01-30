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18:32, 30 января 2025Экономика

Москвичам пообещали снег

Синоптик Позднякова: Снег выпадет в столице в феврале
Мария Черкасова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Снег в столице выпадет в начале февраля. Об этом в Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Вместе с январем столицу покинет рекордное тепло, рассказала синоптик. Начиная с воскресенья, 2 февраля, температура воздуха станет отрицательной, кроме того, ожидается снег. «Так и хочется сказать: "До свидания январь, здравствуй зима!"» — прокомментировала Позднякова.

При этом ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщала, что в феврале температура в России будет по-прежнему выше нормы. Не исключены эпизоды морозной погоды, «не лютые морозы, а когда температура будет понижаться до минус 10-12 градусов на ночные часы», указала она. После аномально теплой зимы в России возможно засушливое лето, однако точный прогноз пока дать невозможно.

В Москве четверг, 30 января, оказался самым теплым днем с начала сезона. Кроме того, в этот день воздух в столице второй раз в истории метеорологических наблюдений, ведущихся с 1879 года, прогрелся до отметки плюс 8 градусов в январе.

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