Россиян предупредили об аномальном феврале

Синоптик Позднякова: В феврале погода в России будет теплее климатической нормы

В феврале температура воздуха в России будет теплее климатической нормы. Об аномальном последнем месяце зимы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с ОТР.

«Не исключено, что в феврале будут эпизоды морозной погоды, не лютые морозы, а когда температура будет понижаться до минус 10-12 градусов на ночные часы», — отметила синоптик. При этом частых осадков в феврале Позднякова не ожидает.

Метеоролог не исключает, что после столь теплой зимы летом возможны засуха, смерчи и торнадо. Однако дать точный прогноз пока невозможно, подчеркнула специалистка.

Ранее погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 126-летней давности. В среду, 29 января, воздух прогрелся до плюс 5,3 градуса Цельсия. Предыдущим температурным максимумом для этого дня были 5 градусов Цельсия — такой погода была в 1898 году.