Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:18, 30 января 2025Экономика

Погода в Петербурге побила рекорд 126-летней давности

Синоптик Колесов: В Санкт-Петербурге побит 126-летний температурный рекорд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В среду, 29 января, в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд 126-летней давности. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Воздух в этот день прогрелся до плюс 5,3 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, по словам метеоролога, был установлен 29 января 1898 года — тогда температура воздуха в Северной столице достигала ровно плюс 5 градусов.

При этом Колесов допускает, что 30 января погода в Петербурге побьет новый рекорд, так как похолодания в ближайшее время не ожидается. Чтобы установить новый максимум, температура воздуха должна достигнуть или превысить плюс шесть градусов Цельсия, уточнил синоптик.

В Москве тем временем побит третий подряд температурный рекорд. Последний был зафиксирован 29 января, когда столбики термометров показали 4,4 градуса тепла. Эти значения оказались выше рекордных на полтора градуса — прежде такой теплый конец января наблюдался в 2001 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Российские депутаты оценили и сочли поучительным откровенное видео с участием коллеги

      Названа температура воды в реке Потомак

      Роскомнадзор впервые составил протокол на Discord

      Посольство РФ начало изучать ситуацию с авиакастрофой в Вашингтоне

      В Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников

      Трамп начал второй президентский срок лучше первого

      В США рассказали о попытке Трампа начать войну за его благосклонность

      В ЛНР рассказали о продвижении ВС России в Серебрянском лесничестве

      Видео секс-марафона порнозвезды с 1000 мужчин удалили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше