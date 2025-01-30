Погода в Петербурге побила рекорд 126-летней давности

Синоптик Колесов: В Санкт-Петербурге побит 126-летний температурный рекорд

В среду, 29 января, в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд 126-летней давности. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Воздух в этот день прогрелся до плюс 5,3 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд, по словам метеоролога, был установлен 29 января 1898 года — тогда температура воздуха в Северной столице достигала ровно плюс 5 градусов.

При этом Колесов допускает, что 30 января погода в Петербурге побьет новый рекорд, так как похолодания в ближайшее время не ожидается. Чтобы установить новый максимум, температура воздуха должна достигнуть или превысить плюс шесть градусов Цельсия, уточнил синоптик.

В Москве тем временем побит третий подряд температурный рекорд. Последний был зафиксирован 29 января, когда столбики термометров показали 4,4 градуса тепла. Эти значения оказались выше рекордных на полтора градуса — прежде такой теплый конец января наблюдался в 2001 году.