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15:55, 30 января 2025Экономика

Воздух в Москве второй раз в истории прогрелся до отметки 8 градусов в январе

Вильфанд: воздух в Москве в январе второй раз в истории прогрелся до 8 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Воздух в столице второй раз в истории метеорологических наблюдений, ведущихся с 1879 года, прогрелся до отметки плюс 8 градусов в январе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в четверг, 30 января, в городе был перекрыт абсолютный максимум температуры. На станции ВДНХ был зафиксирован показатель в плюс 8,1 градуса — теплее в Москве в январе было лишь раз, 18 лет назад. «Самая высокая температура была один раз в 2007 году, это было 11 января 2007 года, температура тогда достигла плюс 8,6 градуса», — поделился информацией специалист. Он добавил, что прежний температурный рекорд для сегодняшнего дня, установленный в 2016 году, был побит сразу на пять градусов.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков заявил, что январь 2025 года может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

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