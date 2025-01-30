Воздух в Москве второй раз в истории прогрелся до отметки 8 градусов в январе

Вильфанд: воздух в Москве в январе второй раз в истории прогрелся до 8 градусов

Воздух в столице второй раз в истории метеорологических наблюдений, ведущихся с 1879 года, прогрелся до отметки плюс 8 градусов в январе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в четверг, 30 января, в городе был перекрыт абсолютный максимум температуры. На станции ВДНХ был зафиксирован показатель в плюс 8,1 градуса — теплее в Москве в январе было лишь раз, 18 лет назад. «Самая высокая температура была один раз в 2007 году, это было 11 января 2007 года, температура тогда достигла плюс 8,6 градуса», — поделился информацией специалист. Он добавил, что прежний температурный рекорд для сегодняшнего дня, установленный в 2016 году, был побит сразу на пять градусов.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков заявил, что январь 2025 года может стать самым теплым за всю историю наблюдений.