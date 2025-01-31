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15:58, 31 января 2025Экономика

Вероятность наступления настоящей зимы в феврале оценили

Синоптик Вильфанд: В феврале придет похолодание, может наступить настоящая зима
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В феврале в Центральную Россию придет похолодание, и есть вероятность наступления настоящей зимы. Так погоду в предстоящем месяце оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Газета.ru».

С понедельника, 3 февраля, в Москве случится переход к отрицательным температурам — столбики термометров покажут от минус 1 до минус 6 градусов Цельсия. «Во вторник возможны небольшие осадки в виде снега. Со среды начнется повышение атмосферного давления, и погода будет очень даже симпатичная — чаще будет выглядывать солнце», — рассказал синоптик.

К концу недели температура воздуха стабилизируется на отметке в минус 2-4 градуса Цельсия. При этом сильных морозов в ближайшее время россиянам ждать не стоит, считает Вильфанд. Но не исключено, что в последние недели зимы случатся погодные сюрпризы.

Причиной столь теплой зимы в 2025 году Вильфанд назвал продолжительные атлантические циклоны — они с ноября 2024 года приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала выпадение снега в Москве в начале февраля.

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