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17:06, 28 июля 2026Авто

Land Rover объявил о прекращении производства популярной машины

Land Rover принял решение снять с конвейера кроссовер Discovery Sport в 2026 году
Марина Аверкина

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock / Fotodom

Land Rover объявил о прекращении производства популярной модели. Компания готовится отправить в отставку одну из старейших машин своей линейки — компактный кроссовер Discovery Sport, пишет Carscoops.

Автомобиль дебютировал в 2014 году, тогда же в модернизацию завода в британском Хейлвуде под его выпуск вложили 256 миллионов долларов.

Если в прошлом эта модель пользовалась высоким спросом, то сейчас интерес к ней заметно угас. Во втором квартале текущего года реализация Discovery Sport обвалилась на 49,3 процента — до 2452 машин. Это сделало кроссовер самым медленно продаваемым автомобилем марки. По данным производителя, Discovery за тот же период разошелся тиражом 2561 экземпляр, Range Rover Velar — 4605, а родственный Range Rover Evoque купили 10 615 человек.

Представитель бренда заявил, что производство Discovery Sport завершится в декабре 2026 года «в соответствии с обычным жизненным циклом продукта». Он также отметил, что до указанной даты на некоторых рынках будет происходить поэтапное сворачивание выпуска. В ряде стран автомобиль уже перестали принимать к заказу.

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Главной причиной снятия модели с конвейера называют вступление в силу второго этапа Общих правил безопасности Европейского союза. Новые нормы начали действовать 7 июля текущего года. Они требуют обязательной установки усовершенствованной системы предупреждения о невнимательности водителя, а также системы экстренного торможения, способной распознавать пешеходов и велосипедистов. Нынешний Discovery Sport необходимым оборудованием для соответствия нормам не оснащен.

Информации о преемнике нет, и это ставит под вопрос будущее всего суббренда Discovery. Предполагается, что место Discovery Sport в гамме может занять готовящийся Defender Sport. Что касается Range Rover Evoque, он пока сохранит позиции на рынке.

Ранее стало известно, что с 20 по 26 июля в России зарегистрировали 155 новых электромобилей Avatr. Это наивысший недельный показатель продаж марки за всю историю ее присутствия на российском рынке.

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