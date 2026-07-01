Российский подросток получил пулю в голову во время полицейской погони

СК возбудил дело после ранения подростка в Карелии во время полицейской погони

В Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту происшествия с несовершеннолетним во время полицейской погони. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, поздним вечером 30 июня инспекторы ДПС прибыли по вызову жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ-2110. На 70-м километре автодороги Войница-Вокнаволок-Костомукша полицейские нагнали машину, но водитель проигнорировал их неоднократные требования остановиться. Съехав на лесную дорогу, он попытался скрыться, силовики рванули за ним в погоню. Они открыли огонь из табельного оружия, пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя, после чего машина врезалась в дерево.

За рулем оказался несовершеннолетний, его с огнестрельным ранением головы экстренно госпитализировали, уточняет «Карелинформ». Раненый находится в реанимации, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Следователи допросили сотрудников полиции, осмотрели место происшествия, автомобиль ВАЗ-2110 изъят вместе с видеорегистраторами служебного автомобиля и записями. Также истребованы должностные инструкции и другие документы, регламентирующие действия сотрудников внутренних дел.