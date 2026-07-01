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Силовые структуры
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17:05, 1 июля 2026Силовые структуры

Российский подросток получил пулю в голову во время полицейской погони

СК возбудил дело после ранения подростка в Карелии во время полицейской погони
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту происшествия с несовершеннолетним во время полицейской погони. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, поздним вечером 30 июня инспекторы ДПС прибыли по вызову жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля ВАЗ-2110. На 70-м километре автодороги Войница-Вокнаволок-Костомукша полицейские нагнали машину, но водитель проигнорировал их неоднократные требования остановиться. Съехав на лесную дорогу, он попытался скрыться, силовики рванули за ним в погоню. Они открыли огонь из табельного оружия, пуля пробила заднее окно автомобиля и попала в водителя, после чего машина врезалась в дерево.

За рулем оказался несовершеннолетний, его с огнестрельным ранением головы экстренно госпитализировали, уточняет «Карелинформ». Раненый находится в реанимации, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Следователи допросили сотрудников полиции, осмотрели место происшествия, автомобиль ВАЗ-2110 изъят вместе с видеорегистраторами служебного автомобиля и записями. Также истребованы должностные инструкции и другие документы, регламентирующие действия сотрудников внутренних дел.

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