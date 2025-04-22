Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:23, 22 апреля 2025Моя страна

В российском городе заметили редчайших птиц

В российском Ладушкине заметили редчайших удодов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

В Калининградской области местные жители заметили нескольких редчайших птиц. Об этом сообщает новостной портал «Клопс».

Россиянка Анна, живущая в Ладушкине, рассказала, что случайно благодаря коту увидела на участке у своего дома краснокнижных удодов. «Я случайно их увидела из окна. Мой кот сидел на подоконнике и сильно замяукал — обычно это сигнал: там что-то интересное», — отметила жительница российского города.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022

По словам женщины, один удод искал в траве всяких червяков и издавал интересные звуки. «А по другую сторону дома увидела еще двоих, тоже гуляли под окном», — подчеркнула россиянка и добавила, что за 40 лет жизни в Ладушкине ни разу не видела удодов.

Известно, что птица считается редкой для всего региона и даже занесена в Красную книгу Калининградской области.

Ранее в апреле россиянин спас найденную у дороги истощенную краснокнижную птицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва у воинской части

    В Сеуле неизвестный в больничной рубашке устроил резню в супермаркете

    Пассажир с галлюцинациями увидел змей в самолете и сорвал рейс

    Кремль признался в незнании мирного плана Трампа по Украине

    Пляжи в Анапе сочли несоответствующими норме

    Из живота девушки с синдромом Рапунцель вырезали почти двухкилограммовый ком волос

    России предрекли победу в случае выхода США из переговоров

    В России оценили способность С-400 сбить «летающий радар» ВС Украины

    Стало известно об эвакуации жителей в районе взрыва во Владимирской области

    Раскрыты подробности переговоров Путина и султана Омана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости