В российском городе заметили редчайших птиц

В российском Ладушкине заметили редчайших удодов

В Калининградской области местные жители заметили нескольких редчайших птиц. Об этом сообщает новостной портал «Клопс».

Россиянка Анна, живущая в Ладушкине, рассказала, что случайно благодаря коту увидела на участке у своего дома краснокнижных удодов. «Я случайно их увидела из окна. Мой кот сидел на подоконнике и сильно замяукал — обычно это сигнал: там что-то интересное», — отметила жительница российского города.

По словам женщины, один удод искал в траве всяких червяков и издавал интересные звуки. «А по другую сторону дома увидела еще двоих, тоже гуляли под окном», — подчеркнула россиянка и добавила, что за 40 лет жизни в Ладушкине ни разу не видела удодов.

Известно, что птица считается редкой для всего региона и даже занесена в Красную книгу Калининградской области.

Ранее в апреле россиянин спас найденную у дороги истощенную краснокнижную птицу.