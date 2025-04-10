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18:18, 10 апреля 2025Моя страна

Россиянин спас найденную у дороги истощенную краснокнижную птицу

Сахалинец спас занесенного в Красную книгу истощенного белоплечего орлана
Екатерина Ештокина

Кадр: rg.ru

Россиянин спас занесенную в Красную книгу птицу, которую нашел у дороги в Макаровском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в Агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Мужчина проезжал по трассе в районе Клоковского водопада и заметил белоплечего орлана, который не мог летать и неестественно запрокидывал голову, теряя координацию. Сахалинец вызвал специалистов Макаровского лесничества и оставался с пернатым, пока они не приехали.

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После осмотра выяснилось, что видимых травм у орлана нет, однако ветеринар поставил предварительный диагноз — истощение и дисфункция центральной нервной системы. Сейчас птицу отправили в фонд «Зеленый Сахалин».

«Поправится птица или нет — пока об этом говорить рано. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы ее состояние улучшилось. Но уже сейчас очевидно, что лечение будет небыстрым. Выход из истощения — длительный процесс», — подчеркнул глава фонда Александр Иванов.

Ранее в апреле ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео.

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