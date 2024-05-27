Стало известно о риске звезды 90-х полностью потерять голос

Mash: у певицы Хлебниковой диагностировали нарушение речи

58-летняя российская певица Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за чрезмерной осиплости. О новых проблемах со здоровьем у исполнительницы стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, из-за чрезмерного курения звезды 1990-х выявили гипотонусную дисфонию — нарушение речи, которое характеризуется хрипотой и прерывистым звучанием. Из-за снижения тонуса голосовых связок звезде рекомендовали пойти к фониатру. Несколькими годами ранее Хлебникову предупредили о риске полностью потерять голос и онеметь, уточнил Mash.

Ранее Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Помимо ревматоидного артрита, у исполнительницы диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. Артистке прописали диету с высоким содержанием кальция, лечебную физкультуру, физиотерапию и поддерживающее лечение.