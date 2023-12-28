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12:17, 28 декабря 2023Культура

Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы

Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

58-летняя российская певица Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у исполнительницы ревматоидный артрит — она регулярно обращается к ревматологу из-за болей в суставах. С нового года Хлебникова начнет получать льготы. Сейчас у певицы вторая стадия заболевания, которая характеризуется эрозией в костях запястий и локтей.

Помимо этого, у исполнительницы диагностирован смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. По мнению врачей, у Хлебниковой высокий риск (66 процентов) получения перелома шейки бедра. Артистке прописали диету с высоким содержанием кальция, лечебную физкультуру, физиотерапию и поддерживающее лечение.

При этом концертный директор артистки в беседе с Telegram-каналом РЕН ТВ опроверг информацию о проблемах со здоровьем у Хлебниковой. Он заявил, что сейчас у исполнительницы, которая чувствует себя хорошо, идет концертный тур.

«В тот момент, когда писали, что Марина сейчас лежит при смерти, Марина в Питере выступала», — поделился собеседник издания.

Ранее стало известно, когда российский актер театра и кино Михаил Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта.

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      Анастасия Астахова
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