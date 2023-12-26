Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:35, 26 декабря 2023Культура

Раскрыта дата выхода Боярского на сцену после инфаркта

Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта 31 декабря

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стало известно, когда российский актер театра и кино Михаил Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта. Об этом сообщила супруга артиста и художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан в разговоре с «Комсомольской правдой».

Собеседница издания рассказала, что актер примет участие в театральной постановке «В этом милом старом доме» 31 декабря. «Спектакль в планах, Михаил Сергеевич выйдет на сцену, здоровье позволяет», — отметила Луппиан.

По данным издания, практически все билеты на постановку, начало которой запланировано на 16 часов, проданы.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

Позже появилась информация, что все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года, так как после выписки ему рекомендован постельный режим.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Илон Маск лишил сотрудников многомиллионных премий

      Названы задачи принятого в состав ВМФ «Адмирала Головко»

      Возле посольства Израиля в Индии произошел взрыв

      Звезда «Эйфории» показала глубокое декольте на фото

      Найден аномально маленький медвежонок

      Врач назвала способ оставаться бодрым в новогоднюю ночь

      Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор

      Сжегшие россиянина члены банды получили длительные сроки

      Россиянам предложили пляжный отдых летом с 35-процентными скидками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости