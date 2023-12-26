Раскрыта дата выхода Боярского на сцену после инфаркта

Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта 31 декабря

Стало известно, когда российский актер театра и кино Михаил Боярский выйдет на сцену после перенесенного инфаркта. Об этом сообщила супруга артиста и художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан в разговоре с «Комсомольской правдой».

Собеседница издания рассказала, что актер примет участие в театральной постановке «В этом милом старом доме» 31 декабря. «Спектакль в планах, Михаил Сергеевич выйдет на сцену, здоровье позволяет», — отметила Луппиан.

По данным издания, практически все билеты на постановку, начало которой запланировано на 16 часов, проданы.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

Позже появилась информация, что все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года, так как после выписки ему рекомендован постельный режим.