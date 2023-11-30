Стало известно о выписке Боярского из больницы на следующей неделе

Народного артиста Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе

Советского и российского актера Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Также стало известно, что все спектакли в Театре имени Ленсовета с участием Боярского перенесены на январь 2024 года, так как после выписки ему рекомендован постельный режим. Отмечается, что в данный момент 73-летний народный артист России чувствует себя хорошо, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Во вторник, 28 ноября, сообщалось, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.