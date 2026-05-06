Назван простой способ ускорить телевизор

В MakeUseOf назвали очистку кэша самым простым способом ускорить телевизор

Экспресс-очистка кэш-памяти поможет быстро ускорить работу телевизора. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналист медиа Панкил Шах объяснил, что даже самые продвинутые и дорогие телевизоры со временем могут замедляться. Самой распространенной причиной этого специалист назвал переполненную кэш-память — хранилище, которое каждый гаджет использует для хранения временных файлов. Шах призвал пользователей научиться чистить кэш своего телевизора.

По словам автора, кэш может накапливаться как в ходе работы самого телевизора — тогда его называют системным, так и из-за сторонних приложений. Быстрее всего память забивают стриминговые приложения — например сервисы для просмотра видео или онлайн-кинотеатры. Во время работы они подгружают видео в память, чтобы обеспечить плавное воспроизведение.

Как правило, для очистки кэша нужно зайти в настройки телевизора, выбрать раздел с параметрами хранилища и в нем обнулить кэш устройства. Также удалить кэш можно через настройки каждого конкретного приложения. «Поскольку кэш не является важными данными, его удаление не приводит к выходу из системы и не удаляет важные данные приложений», — подытожил Панкил Шах.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что 24 дюйма — оптимальный размер монитора для ПК. В материале говорится, что к такому выводу пришли специалисты и врачи.